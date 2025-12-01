Рейтинг@Mail.ru
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам
17:15 01.12.2025 (обновлено: 18:28 01.12.2025)
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Украину от нанесения ударов по судам в Балтийском море, в том числе связываемым с Россией.
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал Киев воздержаться от атак на суда в Балтике

Эстонский военный корабль в Балтийском море
Эстонский военный корабль в Балтийском море
© AP Photo / Hendrik Osula
Эстонский военный корабль в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Украину от нанесения ударов по судам в Балтийском море, в том числе связываемым с Россией.
"Это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", — сказал он в интервью телерадиокомпании ERR.
Глава МИД Эстонии раскритиковал фон дер Ляйен
Вчера, 09:54
Глава МИД Эстонии раскритиковал фон дер Ляйен
Вчера, 09:54
Цахкна пояснил, что Таллин не давал сигналов Киеву воздержаться от ударов в Балтике, однако украинцам "разумнее было бы туда не приходить".

Ранее в понедельник газета The Guardian сообщила со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

По мнению члена комиссии эстонского парламента по гособороне Раймонда Кальюлайда, киевский режим уверен, что Европа вряд ли осудит его за подобные удары, ограничившись лишь выражением глубокой обеспокоенности.
"Они в какой-то момент могут перестать удерживать <...> Украину, если она придет к выводу, что это не приведет к полному краху поддержки", — заключил чиновник.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
24 ноября, 08:00
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
24 ноября, 08:00
Как накануне сообщили РИА Новости дипломатические источники в Москве, на борту обоих судов находились мирные россияне.
МИД Турции выразил обеспокоенность этими атаками, указав на угрозу жизни людей, судоходству и экологической безопасности. Там заявили, что Анкара контактирует со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта и предотвратить негативный эффект для своих экономических интересов.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаки посягательством на суверенитет Турции.
Захарова рассказала о попытках НАТО помешать России на Балтике
20 ноября, 12:03
Захарова рассказала о попытках НАТО помешать России на Балтике
20 ноября, 12:03
 
Заголовок открываемого материала