МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Украину от нанесения ударов по судам в Балтийском море, в том числе связываемым с Россией.

"Это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", — сказал он в интервью телерадиокомпании ERR.

Цахкна пояснил, что Таллин не давал сигналов Киеву воздержаться от ударов в Балтике, однако украинцам "разумнее было бы туда не приходить".

Ранее в понедельник газета The Guardian сообщила со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

По мнению члена комиссии эстонского парламента по гособороне Раймонда Кальюлайда, киевский режим уверен, что Европа вряд ли осудит его за подобные удары, ограничившись лишь выражением глубокой обеспокоенности.

" Они в какой-то момент могут перестать удерживать <...> Украину, если она придет к выводу, что это не приведет к полному краху поддержки", — заключил чиновник.

В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.

Как накануне сообщили РИА Новости дипломатические источники в Москве, на борту обоих судов находились мирные россияне.

МИД Турции выразил обеспокоенность этими атаками, указав на угрозу жизни людей, судоходству и экологической безопасности. Там заявили, что Анкара контактирует со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта и предотвратить негативный эффект для своих экономических интересов.