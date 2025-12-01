Рейтинг@Mail.ru
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 01.12.2025 (обновлено: 17:39 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058978737.html
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 01.12.2025
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде
Письмо о запрете выезда с Украины экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку поступило на пограничные пункты пропуска, утверждает депутат украинского... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:48:00+03:00
2025-12-01T17:39:00+03:00
в мире
украина
россия
андрей ермак
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_5bdb49d773844233a1641a9af776fc8c.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058412053.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_24fe7b60736145cc577335afb56f4724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде

Экс-главе офиса Зеленского Ермаку запретили выезд с Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Письмо о запрете выезда с Украины экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку поступило на пограничные пункты пропуска, утверждает депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Позже Гончаренко* уточнил, что основанием для запрета выезда с Украины Ермаку, по его данным, стал соответствующий запрос Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В телефоне Ермака есть данные для 170 новых уголовных дел, заявили в Раде
28 ноября, 16:25
 
В миреУкраинаРоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала