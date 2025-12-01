https://ria.ru/20251201/ukraina-2058978737.html
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 01.12.2025
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде
Письмо о запрете выезда с Украины экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку поступило на пограничные пункты пропуска, утверждает депутат украинского... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:48:00+03:00
2025-12-01T16:48:00+03:00
2025-12-01T17:39:00+03:00
в мире
украина
россия
андрей ермак
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
россия
Ермаку запретили выезд с Украины, заявили в Раде
