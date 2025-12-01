Украина является страной, которая больна национализмом, заявил адвокат УПЦ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Международный адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам призвал не говорить об Украине как о демократической стране из-за ее "больного этнонационализма", жертвой которого становятся священнослужители канонической УПЦ, в частности находящийся в СИЗО наместник Святогорской лавры митрополит Арсений.