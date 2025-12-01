Украина является страной, которая больна национализмом, заявил адвокат УПЦ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Международный адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам призвал не говорить об Украине как о демократической стране из-за ее "больного этнонационализма", жертвой которого становятся священнослужители канонической УПЦ, в частности находящийся в СИЗО наместник Святогорской лавры митрополит Арсений.
Этнонационализм - форма национализма, в рамках которой нация и национальность определяются с точки зрения этнической принадлежности с улоном в этноцентрический подход к различным политическим вопросам.
"Пожалуйста, перестаньте говорить об Украине как о демократической стране, в то время как они пытают невинных священников из-за какой-то формы больного этнонационализма!" - написал Амстердам в соцсети Х, отреагировав на очередное заседание украинского суда по делу митрополита Арсения.
В Соборном районном суде Днепропетровска 28 ноября состоялось заседание по второму делу, возбужденному против митрополита, который уже 1,5 года находится в СИЗО. Из-за повышенного давления иерарху вызвали скорую, медики оказали ему первичную медицинскую помощь, по ходатайству адвокатов заседание перенесли на понедельник.
Митрополита Арсения задержали 24 апреля 2024 года. СБУ заявила, что завела на него уголовное дело по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", иерарху грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал этот арест "очередной карательной мерой" Киева. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
