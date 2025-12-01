Киев получил почти все финансирование ПВО через PURL, сообщает Bloomberg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что Украина получила через американскую инициативу PURL 75% финансирования систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО с момента её запуска этим летом, передает агентство Блумберг.
"Гетманчук назвала программу PURL очень эффективной. По ее словам, она обеспечила 75% финансирования систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО с момента её запуска этим летом", - пишет агентство.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через добровольческие взносы стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.