Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR

ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. Украина давно обязана уничтожить свои запасы противопехотных мин, но это вряд ли случится до окончания конфликта, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.
"В 2025 году ситуация (по накоплению и уничтожению мин) не изменилась… В то время, как миллионы мин были уничтожены в рамках конвенции и почти половина всех стран-членов ООН завершили этот процесс, по-прежнему две страны-участницы конвенции давно обязаны это сделать. В случае Греции мы надеемся получить новую информацию в ходе встречи (1-5 декабря - ред.). В случае Украины на вопрос запасов влияют условия вооруженного конфликта, и невозможно определить, сколько осталось, и маловероятно, что это случится до окончания войны", - сказал он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.