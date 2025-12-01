Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR

ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. Украина давно обязана уничтожить свои запасы противопехотных мин, но это вряд ли случится до окончания конфликта, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.