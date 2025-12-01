Рейтинг@Mail.ru
Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR - РИА Новости, 01.12.2025
14:55 01.12.2025
Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR
Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR - РИА Новости, 01.12.2025
Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR
Украина давно обязана уничтожить свои запасы противопехотных мин, но это вряд ли случится до окончания конфликта, сообщил соавтор доклада об использовании... РИА Новости, 01.12.2025
2025
Украина давно обязана уничтожить свои запасы мин, заявили в UNIDIR

UNIDIR: Украина давно обязана уничтожить свои запасы противопехотных мин

ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. Украина давно обязана уничтожить свои запасы противопехотных мин, но это вряд ли случится до окончания конфликта, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.
"В 2025 году ситуация (по накоплению и уничтожению мин) не изменилась… В то время, как миллионы мин были уничтожены в рамках конвенции и почти половина всех стран-членов ООН завершили этот процесс, по-прежнему две страны-участницы конвенции давно обязаны это сделать. В случае Греции мы надеемся получить новую информацию в ходе встречи (1-5 декабря - ред.). В случае Украины на вопрос запасов влияют условия вооруженного конфликта, и невозможно определить, сколько осталось, и маловероятно, что это случится до окончания войны", - сказал он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
