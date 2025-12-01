Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. С 2022 года Украина применяет новый тип противопехотных мин неизвестного происхождения, доставляемых БПЛА, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван, отметив, что ООН продолжит расследование этого вопроса и указав на то, что Киев обязан уничтожить имеющиеся у него запасы мин.

"С 2022 года Украина стала применять новый типа противопехотных мин вооруженными силами Украины… Это включает использование мин нового типа неизвестного происхождения, доставленные беспилотниками", - заявил он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве

По его словам, эти взрывные устройства производятся "на Украине или для Украины".

"Также в использовании замечено - у нас есть свидетельства самих военных, которые публикуют это в социальных сетях, что доставленные дронами устройства функционируют как противопехотные мины и производятся на Украине или для Украины. Мы все еще не уверены насчет происхождения этих напечатанных на 3D-принтере мин, используемых Украиной, но мы надеемся выяснить больше деталей в 2026 году", - сказал он.

Эксперт также отметил, что в рамках Оттавской конвенции Украина обязана уничтожить имеющиеся у не запасы противопехотных мин, однако, по его словам, "маловероятно, что это случится до окончания войны".