Рейтинг@Mail.ru
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058918958.html
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН - РИА Новости, 01.12.2025
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
С 2022 года Украина применяет новый тип противопехотных мин неизвестного происхождения, доставляемых БПЛА, сообщил соавтор доклада об использовании... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:39:00+03:00
2025-12-01T13:39:00+03:00
в мире
украина
киев
женева (город)
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100875/03/1008750341_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5d50e02ac47f5a6b57ddf39d04b11075.jpg
https://ria.ru/20251201/telegraph-2058856490.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058814031.html
украина
киев
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100875/03/1008750341_58:0:1921:1397_1920x0_80_0_0_2f28cdf57cefcfd47d23b457aba1eeed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, женева (город), владимир зеленский, оон
В мире, Украина, Киев, Женева (город), Владимир Зеленский, ООН
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН

ООН: Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения с 2022 года

© AP Photo / Sergei GritsСолдаты украинской армии
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Солдаты украинской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. С 2022 года Украина применяет новый тип противопехотных мин неизвестного происхождения, доставляемых БПЛА, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван, отметив, что ООН продолжит расследование этого вопроса и указав на то, что Киев обязан уничтожить имеющиеся у него запасы мин.
"С 2022 года Украина стала применять новый типа противопехотных мин вооруженными силами Украины… Это включает использование мин нового типа неизвестного происхождения, доставленные беспилотниками", - заявил он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США
Вчера, 10:06
По его словам, эти взрывные устройства производятся "на Украине или для Украины".
"Также в использовании замечено - у нас есть свидетельства самих военных, которые публикуют это в социальных сетях, что доставленные дронами устройства функционируют как противопехотные мины и производятся на Украине или для Украины. Мы все еще не уверены насчет происхождения этих напечатанных на 3D-принтере мин, используемых Украиной, но мы надеемся выяснить больше деталей в 2026 году", - сказал он.
Эксперт также отметил, что в рамках Оттавской конвенции Украина обязана уничтожить имеющиеся у не запасы противопехотных мин, однако, по его словам, "маловероятно, что это случится до окончания войны".
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Борьба за выживание": в Киеве сообщили о новой проблеме Зеленского
Вчера, 01:07
 
В миреУкраинаКиевЖенева (город)Владимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала