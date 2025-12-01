https://ria.ru/20251201/ukraina-2058918958.html
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН - РИА Новости, 01.12.2025
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
С 2022 года Украина применяет новый тип противопехотных мин неизвестного происхождения, доставляемых БПЛА, сообщил соавтор доклада об использовании... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:39:00+03:00
2025-12-01T13:39:00+03:00
2025-12-01T13:39:00+03:00
в мире
украина
киев
женева (город)
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100875/03/1008750341_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5d50e02ac47f5a6b57ddf39d04b11075.jpg
https://ria.ru/20251201/telegraph-2058856490.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058814031.html
украина
киев
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100875/03/1008750341_58:0:1921:1397_1920x0_80_0_0_2f28cdf57cefcfd47d23b457aba1eeed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, женева (город), владимир зеленский, оон
В мире, Украина, Киев, Женева (город), Владимир Зеленский, ООН
Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения, заявили в ООН
ООН: Украина применяет новый тип мин неизвестного происхождения с 2022 года
ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости. С 2022 года Украина применяет новый тип противопехотных мин неизвестного происхождения, доставляемых БПЛА, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван, отметив, что ООН продолжит расследование этого вопроса и указав на то, что Киев обязан уничтожить имеющиеся у него запасы мин.
"С 2022 года Украина
стала применять новый типа противопехотных мин вооруженными силами Украины… Это включает использование мин нового типа неизвестного происхождения, доставленные беспилотниками", - заявил он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве
.
По его словам, эти взрывные устройства производятся "на Украине или для Украины".
"Также в использовании замечено - у нас есть свидетельства самих военных, которые публикуют это в социальных сетях, что доставленные дронами устройства функционируют как противопехотные мины и производятся на Украине или для Украины. Мы все еще не уверены насчет происхождения этих напечатанных на 3D-принтере мин, используемых Украиной, но мы надеемся выяснить больше деталей в 2026 году", - сказал он.
Эксперт также отметил, что в рамках Оттавской конвенции Украина обязана уничтожить имеющиеся у не запасы противопехотных мин, однако, по его словам, "маловероятно, что это случится до окончания войны".
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский
подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН
заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии
, Польша
, Финляндия
.