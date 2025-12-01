Азаров назвал сумму, которую могли украсть коррупционеры на Украине

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинские коррупционеры могли украсть свыше 100 миллиардов долларов из средств, выделенных в помощь иностранными государствами, считает украинский политический и государственный деятель, экс-премьер Украины Николай Азаров.
"В Украину с 2022 года "вкачали" приблизительно 360 миллиардов долларов. Коррупционная составляющая на Украине составляет приблизительно 15-30%. Пожалуй, даже ближе к отметке в 30% ... Если брать по минимуму, то есть 15%, то украинские коррупционеры присвоили 54 миллиарда долларов. Если отталкиваться от цифры в 30%, то соответственно - 108 миллиардов долларов", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, позднее отправленного в отставку, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.