Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Делегация из Украины настаивает на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с результатами встречи Киева и Вашингтона во Флориде.
"Есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой", — заявил собеседник издания.
По данным источника, на встрече хотят определить дальнейшие переговорные шаги.
Переговоры во Флориде
В понедельник CNN со ссылкой на источник передавал, что переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам. По его словам, участники встречи затронули самые проблематичные пункты плана по урегулированию, в том числе вопросы членства в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к альянсу через договоренности, о которых будет необходимо договариваться непосредственно членам НАТО и Москве.