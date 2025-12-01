Рейтинг@Mail.ru
Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2025
11:30 01.12.2025
Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа, сообщили СМИ
Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа, сообщили СМИ
в мире
украина
сша
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
нато
дело миндича
в мире, украина, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, нато, дело миндича
В мире, Украина, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Дело Миндича
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Делегация из Украины настаивает на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с результатами встречи Киева и Вашингтона во Флориде.
"Есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой", — заявил собеседник издания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США
Вчера, 10:06
По данным источника, на встрече хотят определить дальнейшие переговорные шаги.

Переговоры во Флориде

В понедельник CNN со ссылкой на источник передавал, что переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам. По его словам, участники встречи затронули самые проблематичные пункты плана по урегулированию, в том числе вопросы членства в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к альянсу через договоренности, о которых будет необходимо договариваться непосредственно членам НАТО и Москве.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
CNN: США и Украина не достигли окончательных решений во Флориде
Вчера, 08:48
 
В мире Украина США Флорида Дональд Трамп Владимир Зеленский НАТО Дело Миндича
 
 
