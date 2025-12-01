Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Делегация из Украины настаивает на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с результатами встречи Киева и Вашингтона во Флориде.