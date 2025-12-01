https://ria.ru/20251201/ukraina-2058835997.html
СМИ: США и Украина обсудили лишение Украины возможности членства в НАТО
СМИ: США и Украина обсудили лишение Украины возможности членства в НАТО - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ: США и Украина обсудили лишение Украины возможности членства в НАТО
Представители США и Украины во Флориде обсудили возможный сценарий, по которому Украина де-факто будет лишена возможности членства в НАТО, сообщает телеканал...
2025-12-01T08:36:00+03:00
2025-12-01T08:36:00+03:00
2025-12-01T09:14:00+03:00
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Представители США и Украины во Флориде обсудили возможный сценарий, по которому Украина де-факто будет лишена возможности членства в НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина
фактически будет лишена возможности присоединиться к... альянсу через договоренности, о которых будет необходимо договариваться непосредственно членам НАТО
и Москве", - говорится в публикации.
Впрочем, как отмечает телеканал, окончательное решение по этому вопросу принято не было.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.