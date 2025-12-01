"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не даст Владимиру Зеленскому время на принятие и изменение условий американской стороны из-за необходимости решения вопроса с Венесуэлой, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, Трамп понимает, что Венесуэла может оказать существенное сопротивление любым попыткам вторжения, поэтому необходимо тщательно продумать дальнейшие действия.
"Так или иначе армия Венесуэлы заряжена на любое противодействие, и Трамп это понимает. Он достаточно умен, чтобы не вводить туда войска", — сказал Соскин.
В прошлую субботу Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
По словам американского лидера, Венесуэла якобы присылает людей в США из тюрем и банд, "которые потом создают проблемы".
Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.