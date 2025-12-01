"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не даст Владимиру Зеленскому время на принятие и изменение условий американской стороны из-за необходимости решения вопроса с Венесуэлой, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Вы ( Зеленский . — Прим. Ред.) должны уже к чему-то прийти, потому что у Трампа просто нет времени на какие-то другие варианты, потому что у него тут Венесуэла зависла, а она ему нужнее", — пояснил он.

По словам эксперта, Трамп понимает, что Венесуэла может оказать существенное сопротивление любым попыткам вторжения, поэтому необходимо тщательно продумать дальнейшие действия.

"Так или иначе армия Венесуэлы заряжена на любое противодействие, и Трамп это понимает. Он достаточно умен, чтобы не вводить туда войска", — сказал Соскин

В прошлую субботу Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ( ИКАО ) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса , представляет собой угрозу применения силы.

По словам американского лидера, Венесуэла якобы присылает людей в США из тюрем и банд, "которые потом создают проблемы".