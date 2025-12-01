Рейтинг@Mail.ru
"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058826927.html
"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США
"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США - РИА Новости, 01.12.2025
"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США
Президент США Дональд Трамп не даст Владимиру Зеленскому время на принятие и изменение условий американской стороны из-за необходимости решения вопроса с... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T05:55:00+03:00
2025-12-01T05:55:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251201/ssha-2058821641.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058814031.html
https://ria.ru/20251201/tramp-2058814572.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин, оон, международная организация гражданской авиации, мирный план сша по украине
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин, ООН, Международная организация гражданской авиации, Мирный план США по Украине
"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США

Соскин: Трамп не даст Киеву время на пересмотр условий из-за планов по Венесуэле

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не даст Владимиру Зеленскому время на принятие и изменение условий американской стороны из-за необходимости решения вопроса с Венесуэлой, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Вы (Зеленский. — Прим. Ред.) должны уже к чему-то прийти, потому что у Трампа просто нет времени на какие-то другие варианты, потому что у него тут Венесуэла зависла, а она ему нужнее", — пояснил он.
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине
Вчера, 03:32
По словам эксперта, Трамп понимает, что Венесуэла может оказать существенное сопротивление любым попыткам вторжения, поэтому необходимо тщательно продумать дальнейшие действия.
"Так или иначе армия Венесуэлы заряжена на любое противодействие, и Трамп это понимает. Он достаточно умен, чтобы не вводить туда войска", — сказал Соскин.
В прошлую субботу Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Борьба за выживание": в Киеве сообщили о новой проблеме Зеленского
Вчера, 01:07
По словам американского лидера, Венесуэла якобы присылает людей в США из тюрем и банд, "которые потом создают проблемы".
Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро по телефону
Вчера, 01:14
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампВладимир ЗеленскийОлег СоскинООНМеждународная организация гражданской авиацииМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала