04:52 01.12.2025 (обновлено: 15:05 01.12.2025)
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам

Депутат Арьев осудил назначение Умерова главой делегации на переговорах с США

© AP Photo / Terry RennaПереговоры по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Назначение Владимиром Зеленским секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой украинской делегации на встрече во Флориде вызвало недовольство среди депутатов Верховной рады, пишет американская газета The Washington Post.
"Я не вижу выводов, сделанных Зеленским. Он уволил одного коррупционера и назначил главой переговорной группы другого", — заявил в беседе с изданием депутат Владимир Арьев.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Борьба за выживание": в Киеве сообщили о новой проблеме Зеленского
Вчера, 01:07
По его мнению, Зеленский должен адаптироваться к реальным изменениям, которые требуются для украинского общества, а не назначать лояльных себе людей, игнорируя профессионалов своего дела.
Как считает издание, главарь киевского режима ищет кандидата на замену Андрею Ермаку, ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала.
В прошлую субботу Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации для переговоров с Россией и США вместо уволенного Андрея Ермака.
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине
Вчера, 03:32
Позднее Умеров заявил, что представители украинской делегации уже направляются в США для переговорного процесса. Зеленский также распорядился дать им тайные директивы.
Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Экс-премьер Украины задался неудобным вопросом о Зеленском
30 ноября, 22:51
 
Заголовок открываемого материала