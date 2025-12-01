Украинцы в интернете распродают итальянскую военную экипировку

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений итальянскую военную экипировку, в том числе ношеное женское термобелье, одежду и ремни, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

В конце октября РИА Новости передало, что украинцы распродают на сайте объявлений уставные термоноски из военной помощи от Италии стоимостью в 180 гривен (350 рублей) за пару. Продавец уточнял, что их изготовили из хлопка и синтетики по европейским армейским стандартам.

На украинском сайте объявлений в категории "одежда" есть предложения о продаже женского термобелья за 350 гривен (664 рубля). Продавец уверяет, что это термобелье "армии Италии", "оригинальное", но также отмечает, что товар ранее был в использовании.

Помимо этого, продаются уставной вязаный свитер за 560 гривен (1062 рубля), камуфляжные брюки за 990 гривен (1877 рублей) и куртка за 690 гривен (1308 рублей). Авторы этих объявлений подчеркивают принадлежность товаров к установкой экипировке армии Италии.

Кроме того, продаются комплект военной формы итальянской армии, состоящий из кителя, брюк и кепки, за 1250 гривен (2370 рублей) и спортивный армейский тренировочный костюм за 825 гривен (1564 рубля). Продавец заверяет, что костюм был произведен "в Италии для итальянской армии".