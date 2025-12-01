"Борьба за выживание": в Киеве сообщили о новой проблеме Зеленского

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и неудачи украинской армии на фронте вынуждают главу киевского режима вести борьбу за выживание, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Правая рука Зеленского (Андрей Ермак. — Прим. Ред.) теперь отстранена после коррупционного скандала, а сам украинский президент сейчас погряз в проблемах не только на фронте, но и во внутренней политике. Да он фактически ведет борьбу за выживание!" — заметил журналист.
"Давление на фронте велико. Давление со стороны американцев тоже велико, (И заключается в том, — Прим.ред.), что Зеленский соглашается на территориальные уступки в рамках возможного мирного плана", — пояснил корреспондент.
В прошлую пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.