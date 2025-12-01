Крушение проекта "анти-Россия", где роль тарана отводилась Украине, уже ни у кого — и уж тем более у тех, кто его задумывал, создавал и выписывал чеки для его осуществления (сотни миллиардов), — не вызывает сомнений. Метания Zelensky между Киевом и Парижем говорят о разворачивающемся на наших глазах провале позорной кровавой авантюры громче и красноречивее, чем сводки нашего Минобороны из зоны СВО. Узурпатор в футболке, если бы на ЛБС у него и у его вэсэушников ситуация была хотя б частично под контролем, не летал бы фанерой над Парижем.

Сегодня Zelensky в столице Франции — второй раз за две недели. Макрон, которому терять тоже нечего (он, как и Zelenskу — политический труп), намерен идти до конца. И уничтожить не только Украину — политически, но и Францию — экономически, а заодно взорвать ЕС изнутри.

Истерика проигравших в геополитике, когда приперт к стенке, выглядит так.

В эти минуты над Францией висит дамоклов меч. Есть угроза самому существованию Пятой республики в том виде, в котором она была задумана и воплощена генералом де Голлем. Макрон, продолжая как в не в себя нагнетать милитаризм, приближает взрыв и изнутри всего евросообщества. Оно создавалось как гарант экономического процветания и политической стабильности на субконтиненте, а не как генератор бесконечных войн и конфликтов.

ЕС уже сделал все или почти все для самоаннигиляции. Он изничтожил свою экономику, подвел бикфордов шнур под свою финансовую стабильность и стер из оперативной памяти обывателей социальное процветание. Объединенная (именно благодаря СССР, кстати) Европа стала глубоко антирусской. Русофобской. Не в смысле локальной, вульгарной и зоологической ненависти к нам как к этносу (хотя и это тоже имеется), а в смысле тотальной политической боязни нашего бытования по соседству с "райским садом".

Последняя война, когда разбитый нами тогдашний общеевропейский злой милитаристский "гений" подписал безоговорочную капитуляцию, показала, как Европа отправляется в большой русофобский военный поход. И главное, зачем она это делает.

В середине тридцатых годов XX века предпосылки для русофобской агрессии — политические и экономические — уже существовали. Почти столетие спустя их создали искусственно, поставив когда-то действительно благополучнейшее экономическое сообщество на колени.

Американцы, приезжавшие в составе экспедиционных корпусов с Европой разбираться что во времена Первой, что Второй мировых войн, сегодня не понимают, зачем европейцы в очередной раз на нас поперли. Даже когда они, американцы, выкручивали своим евроатлантическим "партнерам" руки, чтобы те вводили против нас санкции, они наверняка втихую надеялись, что хотя бы из инстинкта самосохранения брюссельские от этой затеи откажутся.

У политиков с другого берега Атлантики есть масса недостатков, но они прагматики. Сегодня они оценивают европейский результат экономического противостояния с нами на двойку, открыто говоря, что брюссельские — неудачники.

Мы к санкциям, хоть и оценивали их как незаконные, относились как к кофе по утрам. Они нас взбадривали.

А еще мы видим сейчас, как выглядит европейская "помощь" и еэсовская "поддержка" тем территориям, что остались под контролем киевских.

Крах экономики, развал системы энергообеспечения, миллионы погибших и раненых, демографический ад, когда украинские территории будет некем заселять.

Массовая гибель или распыление славян, переход контроля над ресурсами в руки глобалистов. Нам готовили примерно то же самое, тут без иллюзий. Так выглядел новый план "Ост" европейско-глобалистского извода.

Не мы начали проводить параллели между происходящим в геополитике сегодня и 85 лет назад. Это сделала "Гардиан", процитировав одного из опрошенных ею французских экспертов. Тот сравнил этот план с перемирием 1940 года, подписанным между нацистской Германией и потерпевшей поражение Францией. "По сути, это мир на условиях России", — сказал он.

Эта цитата примечательна тем, что показывает потрясающий в своей позорности уровень европейской "экспертизы". Разумеется, француз провел параллель между нынешними событиями и Второй мировой войной с единственной целью — отождествить Россию с Третьим рейхом. При этом он сам не понял, что на самом деле изложил базовую для всей человеческой истории и политики аксиому: если вы проигрываете войну, то принимаете условия, которые вам диктует победитель.

В общем, европейские "эксперты" по своему профессиональному уровню целиком и полностью соответствуют европейским же лидерам и государственным деятелям, в ежедневном режиме выдающим удивительные перлы.

Ревность к новой системе дипломатии, когда дискуссии ведут те, кто в мире заинтересован, а те, кто не заинтересован, из переговоров исключены. Зависть к тому, как мы нарастили ВВП, какие у нас темпы роста, как блистательно ВПК справился с новыми технологическими вызовами. Ненависть к общественной стабильности, к крепости госинститутов. Это то, чем сегодня живут киевские. И парижские. Разрушившие собственную экономику и суверенитет, последние сделают в ближайшее время то же самое и с Украиной.