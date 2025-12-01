СМИ: Уиткофф отправится в Москву на переговоры с Путиным 1 декабря

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направится 1 декабря в Москву, с президентом России Владимиром Путиным он встретится 2 декабря, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника.

« "Уиткофф направится в Москву в понедельник … переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник", — сообщает агентство.

Сам президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник встретится с российским лидером "когда-то на неделе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча с Уиткоффом состоится в начале следующей недели.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС , то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ , а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.