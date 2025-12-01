В НАТО предложили рассмотреть возможность "упреждающего удара" по России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России, заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times.
"Упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", — сказал он.
Этот сценарий далек от традиционного "способа мышления" НАТО. Также есть юридические вопросы, связанные с возможностью пойти на такие меры, отметил Драгоне.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии со стороны Москвы.
Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены альянса должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
