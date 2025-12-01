Рейтинг@Mail.ru
В НАТО предложили рассмотреть возможность "упреждающего удара" по России
02:59 01.12.2025 (обновлено: 08:41 01.12.2025)
В НАТО предложили рассмотреть возможность "упреждающего удара" по России
В НАТО предложили рассмотреть возможность "упреждающего удара" по России
в мире, россия, европа, нато, владимир путин, средиземноморье, москва
В мире, Россия, Европа, НАТО, Владимир Путин, Средиземноморье, Москва

В НАТО предложили рассмотреть возможность "упреждающего удара" по России

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России, заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times.
"Упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", — сказал он.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
30 ноября, 11:40
Этот сценарий далек от традиционного "способа мышления" НАТО. Также есть юридические вопросы, связанные с возможностью пойти на такие меры, отметил Драгоне.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии со стороны Москвы.
Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены альянса должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
30 ноября, 08:00
 
