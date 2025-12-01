Расследование дела о пособничестве Амирханяна в убийстве Кивы завершили

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела о пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в отношении бизнесмена Араика Амирханяна, сообщил РИА Новости его адвокат Артур Путукян.

"В ближайшее время сторона защиты и обвиняемый приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 217 УПК РФ", - рассказал собеседник агентства.