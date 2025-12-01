Турция контролирует ситуацию в Черном море, сообщил источник

АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Власти Турции контролируют ситуацию с безопасностью в Черном море и поддерживают контакт со всеми странами региона на фоне атак на танкеры, сообщил РИА Новости турецкий источник во властных структурах.
"Ситуация с безопасностью находится на контроле, поддерживается контакт со всеми странами региона. СМИ также призываем ссылаться на официальные сообщения", - заявил собеседник агентства.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.