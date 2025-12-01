Рейтинг@Mail.ru
Турция контролирует ситуацию в Черном море, сообщил источник - РИА Новости, 01.12.2025
10:07 01.12.2025
Турция контролирует ситуацию в Черном море, сообщил источник
в мире, турция, черное море, киев, мария захарова
В мире, Турция, Черное море, Киев, Мария Захарова
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Власти Турции контролируют ситуацию с безопасностью в Черном море и поддерживают контакт со всеми странами региона на фоне атак на танкеры, сообщил РИА Новости турецкий источник во властных структурах.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Guardian: Киев подтвердил причастность к атакам на танкеры в Черном море
Вчера, 00:43
"Ситуация с безопасностью находится на контроле, поддерживается контакт со всеми странами региона. СМИ также призываем ссылаться на официальные сообщения", - заявил собеседник агентства.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Турции атаки на танкеры станут главной темой заседания правительства
30 ноября, 17:21
 
