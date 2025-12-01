Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию на фоне введения безвизового режима может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.