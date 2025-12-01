Рейтинг@Mail.ru
01.12.2025

Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР
12:07 01.12.2025
Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР
Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР
саудовская аравия, россия, артур мурадян, новости - туризм
Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР

АТОР: турпоток из Саудовской Аравии из-за безвиза может увеличиться в 2-3 раза

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию на фоне введения безвизового режима может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
"В случае введения безвиза между Россией и Саудовской Аравией въездной турпоток может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года", - сказал Мурадян в разговоре с "Вестником АТОР".
Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая
Туризм, Саудовская Аравия, Россия, Артур Мурадян
 
 
