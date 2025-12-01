Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали о прогнозе роста турпотока после введения безвиза с КНР
11:37 01.12.2025
В РСТ рассказали о прогнозе роста турпотока после введения безвиза с КНР
россия, китай, владимир путин, российский союз туриндустрии (рст), интурист, в мире
Туризм, Россия, Китай, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Интурист, В мире
Флаги России и Китая
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Безвизовый режим для граждан Китая в предстоящий летний сезон может увеличить турпоток в Россию из этой страны на 30-40%, сказал РИА Новости соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму, гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Как отметил Мусихин чуть ранее, по данным погранслужбы, поездки туристов из Китая в Россию в январе-сентябре 2025 года сократились на 5,5% относительно прошлого года, но безвизовый режим поспособствует выравниванию ситуации.
"Отмена виз сможет не только выровнять ситуацию, но и в перспективе дать прирост объемов на +30+40% в следующем летнем сезоне", - добавил представитель РСТ.
Флаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Безвизовый режим кратно увеличит турпоток из Китая в Россию, считают в АТОР
Вчера, 11:01
 
Туризм Россия Китай Владимир Путин Российский союз туриндустрии (РСТ) Интурист В мире
 
 
