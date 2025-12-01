В РСТ рассказали о прогнозе роста турпотока после введения безвиза с КНР

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Безвизовый режим для граждан Китая в предстоящий летний сезон может увеличить турпоток в Россию из этой страны на 30-40%, сказал РИА Новости соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму, гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.

Как отметил Мусихин чуть ранее, по данным погранслужбы, поездки туристов из Китая в Россию в январе-сентябре 2025 года сократились на 5,5% относительно прошлого года, но безвизовый режим поспособствует выравниванию ситуации.