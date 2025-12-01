Российские туристы вернутся из Венесуэлы плановым рейсом Nordwind

«

"Организованных туристов, отдыхающих на острове Маргарита, планово перевезет в Россию Nordwind Airlines на рейсе из Порламара в рамках согласованного расписания", - ответили в Минтрансе на вопрос, как будет организовано возвращение туристов из Венесуэлы.