Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы вернутся из Венесуэлы плановым рейсом Nordwind - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/turisty-2059054903.html
Российские туристы вернутся из Венесуэлы плановым рейсом Nordwind
Российские туристы вернутся из Венесуэлы плановым рейсом Nordwind - РИА Новости, 01.12.2025
Российские туристы вернутся из Венесуэлы плановым рейсом Nordwind
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") перевезет туристов, отдыхающих на венесуэльском острове Маргарита, рейсом в рамках согласованного расписания, сообщили... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:04:00+03:00
2025-12-01T23:04:00+03:00
россия
венесуэла
сша
дональд трамп
nordwind airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733841_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_6fe4d787349214af9deda06600614e41.jpg
https://ria.ru/20251129/tramp-2058621833.html
россия
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733841_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_ced78bc18f07fa47ae1f6808f4553757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, сша, дональд трамп, nordwind airlines
Россия, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Nordwind Airlines
Российские туристы вернутся из Венесуэлы плановым рейсом Nordwind

Минтранс: туристов из Венесуэлы привезет авиакомпания Nordwind плановым рейсом

© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании NordwindСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") перевезет туристов, отдыхающих на венесуэльском острове Маргарита, рейсом в рамках согласованного расписания, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта России.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что небо над Венесуэлой закрыто. На фоне этого чартерные рейсы авиакомпании Nordwind на венесуэльский остров Маргарита были отменены.
«
"Организованных туристов, отдыхающих на острове Маргарита, планово перевезет в Россию Nordwind Airlines на рейсе из Порламара в рамках согласованного расписания", - ответили в Минтрансе на вопрос, как будет организовано возвращение туристов из Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
29 ноября, 16:04
 
РоссияВенесуэлаСШАДональд ТрампNordwind Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала