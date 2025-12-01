Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

«

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до 21.00 2 декабря местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.