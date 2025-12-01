https://ria.ru/20251201/tuman-2058936595.html
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана - РИА Новости, 01.12.2025
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве вечером в понедельник из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:38:00+03:00
2025-12-01T14:38:00+03:00
2025-12-01T14:40:00+03:00
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_ba36ff82b0dcb8864423c254a14fc817.jpg
https://ria.ru/20251201/tuman-2058834509.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b31e9ff43d500129c27dcc0bcd3f47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, департамент транспорта г. москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
В Москве водителей призвали быть внимательнее вечером на дорогах из-за тумана