Рейтинг@Mail.ru
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 01.12.2025 (обновлено: 14:40 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/tuman-2058936595.html
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана - РИА Новости, 01.12.2025
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве вечером в понедельник из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:38:00+03:00
2025-12-01T14:40:00+03:00
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_ba36ff82b0dcb8864423c254a14fc817.jpg
https://ria.ru/20251201/tuman-2058834509.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b31e9ff43d500129c27dcc0bcd3f47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, департамент транспорта г. москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

В Москве водителей призвали быть внимательнее вечером на дорогах из-за тумана

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве вечером в понедельник из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до 21.00 2 декабря местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Москву накрыл туман
Вчера, 08:24
 
ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала