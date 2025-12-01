Рейтинг@Mail.ru
Москву накрыл туман - РИА Новости, 01.12.2025
08:24 01.12.2025
Москву накрыл туман
Москву накрыл туман
москва, погода
Москва, Погода
Москву накрыл туман

Москву утром накрыл декабрьский туман

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Туман накрыл Москву в понедельник рано утром, передает корреспондент РИА Новости.
При этом погода в столице в начале недели около нуля, без осадков.
Врач рассказал, для кого особенно опасна теплая погода в декабре
