В Приднестровье опубликовали предварительные результаты выборов в парламент - РИА Новости, 01.12.2025
14:48 01.12.2025
В Приднестровье опубликовали предварительные результаты выборов в парламент
Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник на своем сайте опубликовал предварительные результаты выборов в Верховный Совет... РИА Новости, 01.12.2025
в мире, молдавия, ссср, румыния
В мире, Молдавия, СССР, Румыния
Члены избирательной комиссии во время голосования на парламентских выборах в Приднестровье
© РИА Новости / Артем Кулекин
Члены избирательной комиссии во время голосования на парламентских выборах в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник на своем сайте опубликовал предварительные результаты выборов в Верховный Совет (парламент) ПМР VIII созыва.
В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали депутатов Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Голосование на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в ПМР
30 ноября, 16:15
Как следует из протоколов территориальных избирательных комиссий, депутатами VIII созыва избраны 33 депутатов, пофамильно отмеченные в сообщении.
Явка избирателей оказалась рекордно низкой, всего 26,01% от общего числа избирателей, даже на выборах предыдущего состава Верховного Совета ПМР VII созыва явка составляла 27,7%.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Выборы в ПМР станут доказательством сплоченности общества, заявил Карасин
27 ноября, 20:27
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
