Члены избирательной комиссии во время голосования на парламентских выборах в Приднестровье. Архивное фото

В Приднестровье опубликовали предварительные результаты выборов в парламент

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник на своем Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник на своем сайте опубликовал предварительные результаты выборов в Верховный Совет (парламент) ПМР VIII созыва.

В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали депутатов Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

Как следует из протоколов территориальных избирательных комиссий, депутатами VIII созыва избраны 33 депутатов, пофамильно отмеченные в сообщении.

Явка избирателей оказалась рекордно низкой, всего 26,01% от общего числа избирателей, даже на выборах предыдущего состава Верховного Совета ПМР VII созыва явка составляла 27,7%.