ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ЦАР миром и стабильностью во многом обязана России, сотрудничество Москвы и Банги позволило прекратить террор населения этой африканской державы со стороны незаконных бандформирований, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.

Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.