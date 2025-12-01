https://ria.ru/20251201/tsar-2058816978.html
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 01.12.2025
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны
ЦАР миром и стабильностью во многом обязана России, сотрудничество Москвы и Банги позволило прекратить террор населения этой африканской державы со стороны... РИА Новости, 01.12.2025
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны
Глава МО Рамо Биро: ЦАР своим миром и стабильностью обязана России
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ЦАР миром и стабильностью во многом обязана России, сотрудничество Москвы и Банги позволило прекратить террор населения этой африканской державы со стороны незаконных бандформирований, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Миром и стабильностью в ЦАР
За то непродолжительное время, что мы сотрудничаем удалось не только прекратить террор мирного населения со стороны бандформирований, но и вернуть надежду нашим людям, что в ЦАР возможно будущее без страха за свою жизнь и жизнь своих детей", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.