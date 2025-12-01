Рейтинг@Mail.ru
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 01.12.2025
01:46 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/tsar-2058816978.html
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 01.12.2025
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны
ЦАР миром и стабильностью во многом обязана России, сотрудничество Москвы и Банги позволило прекратить террор населения этой африканской державы со стороны... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T01:46:00+03:00
2025-12-01T01:46:00+03:00
цар, россия, москва
ЦАР, Россия, Москва
ЦАР своим миром и стабильностью обязана России, заявил глава Минобороны

Глава МО Рамо Биро: ЦАР своим миром и стабильностью обязана России

© Фото : Claude Rameaux Bireaux Глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро
Глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Claude Rameaux Bireaux
Глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ЦАР миром и стабильностью во многом обязана России, сотрудничество Москвы и Банги позволило прекратить террор населения этой африканской державы со стороны незаконных бандформирований, заявил в интервью РИА Новости глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Миром и стабильностью в ЦАР мы во многом обязаны в первую очередь Российской Федерации и российским специалистам. За то непродолжительное время, что мы сотрудничаем удалось не только прекратить террор мирного населения со стороны бандформирований, но и вернуть надежду нашим людям, что в ЦАР возможно будущее без страха за свою жизнь и жизнь своих детей", - сказал министр в ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики.
Первого декабря в ЦАР отмечают День провозглашения республики. В эту дату в 1958 году бывшая французская колония получила автономию, а уже через два года, в 1960 году, страна обрела независимость.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент ЦАР наградил российских инструкторов
7 октября, 22:43
 
ЦАР Россия Москва
 
 
