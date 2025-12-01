Белый дом объяснил, почему Трамп прекратил бесконечную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил "бесконечную" помощь Украине, так как убежден, что деньгами налогоплательщиков США злоупотребляли, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Я думаю, президент совершенно ясно дал понять — как он сказал прошлой ночью — что коррупция никогда не приносит пользы, и он не хочет, чтобы деньгами американских налогоплательщиков пользовались недобросовестно. Именно поэтому он прекратил бесконечные чеки, которые предыдущая администрация выписывала для финансирования этой войны", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос об отношении Трампа к коррупции на Украине в свете отставки главы офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
