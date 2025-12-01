Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассматривает различные варианты по Венесуэле, сообщил Белый дом - РИА Новости, 01.12.2025
22:14 01.12.2025
Трамп рассматривает различные варианты по Венесуэле, сообщил Белый дом
Президент США Дональд Трамп изучает различные варианты действий в отношении Венесуэлы и сам озвучит свою позицию, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 01.12.2025
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изучает различные варианты действий в отношении Венесуэлы и сам озвучит свою позицию, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Думаю, мой предыдущий ответ остаётся в силе. В распоряжении президента есть множество вариантов, которые находятся на столе, и я позволю ему самому высказаться по ним", — сказала Левитт в ходе регулярного брифинга в понедельник, таким образом чиновница ответила на вопрос о том, какова позиция главы государства относительно возможности отправки американских военных в Венесуэлу.
Президент США Дональд Трамп. 16 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп допустил переговоры с Мадуро
17 ноября, 03:04
 
