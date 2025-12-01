https://ria.ru/20251201/tramp-2059040104.html
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер пригласил его на... РИА Новости, 01.12.2025
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом в ближайшее время