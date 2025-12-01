Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом - РИА Новости, 01.12.2025
21:00 01.12.2025
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер пригласил его на... РИА Новости, 01.12.2025
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом в ближайшее время

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер пригласил его на встречу в Белый дом в ближайшем будущем, сообщила в понедельник канцелярия Нетаньяху.
"В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность и приверженность разоружению (палестинского движения - ред.) ХАМАС и демилитаризации сектора Газа, а также обсудили расширение мирных соглашений. Президент США Трамп пригласил премьер-министра Нетаньяху на встречу в Белый дом в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.
