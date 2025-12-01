Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что доволен властями Сирии
20:32 01.12.2025
Трамп заявил, что доволен властями Сирии
США делают все, чтобы власти Сирии продолжали работу, нацеленную на процветание страны, очень довольны текущими результатами работы властей, заявил президент... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:32:00+03:00
2025-12-01T20:32:00+03:00
в мире
сирия
сша
дональд трамп
ахмед аш-шараа
башар асад
оон
сирия
сша
в мире, сирия, сша, дональд трамп, ахмед аш-шараа, башар асад, оон
В мире, Сирия, США, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад, ООН
Трамп заявил, что доволен властями Сирии

Трамп: США сняли санкции, чтобы Сирия процветала

© AP Photo / HOGPДональд Трамп и Ахмед Аш-Шараа
Дональд Трамп и Ахмед Аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / HOGP
Дональд Трамп и Ахмед Аш-Шараа . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США делают все, чтобы власти Сирии продолжали работу, нацеленную на процветание страны, очень довольны текущими результатами работы властей, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что снятие США жестких санкций помогло Сирии.
"США очень довольны результатами, достигнутыми в Сирии благодаря упорному труду и решимости. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы правительство Сирии продолжало выполнять поставленные задачи, необходимые для построения настоящей и процветающей страны. Одним из факторов, который значительно помог в этом, стало мое решение отменить очень жесткие и суровые санкции - я считаю, что Сирия, ее власти и народ по-настоящему оценили это", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Израиль стягивает бронетехнику в провинции Дамаск, пишут СМИ
28 ноября, 11:10
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне.
США 7 ноября сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским лидером. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о пребывании Асада в России
Вчера, 12:29
 
В миреСирияСШАДональд ТрампАхмед аш-ШарааБашар АсадООН
 
 
