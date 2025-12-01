Трамп заявил, что доволен властями Сирии

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США делают все, чтобы власти Сирии продолжали работу, нацеленную на процветание страны, очень довольны текущими результатами работы властей, заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что снятие США жестких санкций помогло Сирии.
"США очень довольны результатами, достигнутыми в Сирии благодаря упорному труду и решимости. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы правительство Сирии продолжало выполнять поставленные задачи, необходимые для построения настоящей и процветающей страны. Одним из факторов, который значительно помог в этом, стало мое решение отменить очень жесткие и суровые санкции - я считаю, что Сирия, ее власти и народ по-настоящему оценили это", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.