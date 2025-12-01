СМИ узнали, какой ход Трампа больше всего пугает Киев

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украину беспокоит, что американский лидер Дональд Трамп прислушивается только к президенту России Владимиру Путину в переговорах по урегулированию, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"В целом у украинцев сложилось впечатление, что американцы на данный момент хотят обойти стороной Владимира Зеленского в своих консультациях с (российским лидером Владимиром — Прим. ред.) Путиным, договориться о чем-то с ним, а затем вернуться к разговору с Украиной", — говорится в материале.
Как отмечает издание, украинцы "хотят знать, с чем они (представители США – прим.ред.) поедут в Москву".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня.
Переговоры во Флориде
В понедельник CNN со ссылкой на источник передал, что переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам. По его словам, участники встречи затронули самые проблематичные пункты плана по урегулированию, в том числе вопросы членства в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к альянсу через договоренности, которые будет необходимо согласовывать непосредственно членам НАТО и Москве.