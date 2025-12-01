Трамп не планирует направлять войска в Венесуэлу, заявил сенатор Маллин

"Теперь они начинают доставлять наркотики в США самолётами, замаскированными под коммерческие или частные рейсы. Президент Трамп ясно дал понять, что закрывает воздушное пространство", - отметил сенатор.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли авиаудары по территории Венесуэлы, Маллин заявил, что Трамп также не давал таких поручений. По словам Маллина, действия Белого дома - это "мир через силу", направленные на предотвращение угрозы США.