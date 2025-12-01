Трамп не планирует направлять войска в Венесуэлу, заявил сенатор Маллин

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует направлять американские войска в Венесуэлу, заявил сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин.
«
"Нет, он (Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что мы не собираемся вводить войска в Венесуэлу. Наша цель - защитить собственные границы", - сказал Маллин в эфире телеканала CNN.
По его словам, Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в использовании страны как "террористической площадки" для поставок наркотиков в США. Сенатор отметил, что администрация Трампа пыталась пресечь эти каналы, перекрывая морские маршруты, однако, по его утверждению, теперь наркотики ввозят на самолетах под видом частных или коммерческих рейсов.
"Теперь они начинают доставлять наркотики в США самолётами, замаскированными под коммерческие или частные рейсы. Президент Трамп ясно дал понять, что закрывает воздушное пространство", - отметил сенатор.
Отвечая на вопрос, рассматриваются ли авиаудары по территории Венесуэлы, Маллин заявил, что Трамп также не давал таких поручений. По словам Маллина, действия Белого дома - это "мир через силу", направленные на предотвращение угрозы США.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Также американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.