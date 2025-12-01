Рейтинг@Mail.ru
Трамп не планирует направлять войска в Венесуэлу, заявил сенатор Маллин - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/tramp-2058950843.html
Трамп не планирует направлять войска в Венесуэлу, заявил сенатор Маллин
Трамп не планирует направлять войска в Венесуэлу, заявил сенатор Маллин - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп не планирует направлять войска в Венесуэлу, заявил сенатор Маллин
Президент США Дональд Трамп не планирует направлять американские войска в Венесуэлу, заявил сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:31:00+03:00
2025-12-01T15:31:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
nbc
оон
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251101/maduro-2052262639.html
https://ria.ru/20251130/venesuela-2058744956.html
https://ria.ru/20251201/venesuela-2058781062.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, nbc, оон, международная организация гражданской авиации
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC, ООН, Международная организация гражданской авиации
Трамп не планирует направлять войска в Венесуэлу, заявил сенатор Маллин

Сенатор Маллин заявил, что Трамп не собирается вводить войска США в Венесуэлу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует направлять американские войска в Венесуэлу, заявил сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин.
«
"Нет, он (Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что мы не собираемся вводить войска в Венесуэлу. Наша цель - защитить собственные границы", - сказал Маллин в эфире телеканала CNN.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мадуро запросил помощь России на фоне обострения с США, утверждает WP
1 ноября, 10:40
По его словам, Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в использовании страны как "террористической площадки" для поставок наркотиков в США. Сенатор отметил, что администрация Трампа пыталась пресечь эти каналы, перекрывая морские маршруты, однако, по его утверждению, теперь наркотики ввозят на самолетах под видом частных или коммерческих рейсов.
"Теперь они начинают доставлять наркотики в США самолётами, замаскированными под коммерческие или частные рейсы. Президент Трамп ясно дал понять, что закрывает воздушное пространство", - отметил сенатор.
Отвечая на вопрос, рассматриваются ли авиаудары по территории Венесуэлы, Маллин заявил, что Трамп также не давал таких поручений. По словам Маллина, действия Белого дома - это "мир через силу", направленные на предотвращение угрозы США.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мадуро хочет устроить США второй Вьетнам в случае вторжения, пишет Reuters
30 ноября, 15:27
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Также американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроNBCООНМеждународная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала