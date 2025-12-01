Рейтинг@Mail.ru
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
07:54 01.12.2025 (обновлено: 14:25 01.12.2025)
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США

Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших в Карибском море

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал проверить сведения СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших при ударах США в Карибском море по судам с наркоторговцами.
В пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро по телефону
Вчера, 01:14
"Мы изучим это", — заявил Трамп журналистам.
Он пояснил, что сам не приказал бы наносить подобные удары, однако глава Пентагона заверил его, что не приказывал добивать двух выживших, о которых писали в СМИ. Американский лидер подчеркнул, что доверяет словам Хегсета.
В сентябре и октябре Штаты неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые американские конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
На прошлой неделе стало известно, что старший военный юрист в Южном командовании ВС США (SOUTHCOM), отвечающем за удары у берегов Венесуэлы, усомнился в законности этих операций, но его мнение было отклонено, сообщил телеканал NBC со ссылкой на шесть источников.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Трамп в разговоре с Мадуро угрожал применением силы, пишут СМИ
30 ноября, 03:34
 
