https://ria.ru/20251201/tramp-2058832536.html
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
Президент США Дональд Трамп пообещал проверить сведения СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших при ударах США в Карибском море по... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:54:00+03:00
2025-12-01T07:54:00+03:00
2025-12-01T14:25:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251201/tramp-2058814572.html
https://ria.ru/20251130/tramp-2058677150.html
сша
венесуэла
карибское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, NBC
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
Трамп проверит сведения о приказе Хегсета добивать выживших в Карибском море