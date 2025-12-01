https://ria.ru/20251201/tramp-2058830368.html
Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье
Президент США Дональд Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2025
