Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье - РИА Новости, 01.12.2025
07:22 01.12.2025
Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье
Президент США Дональд Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2025
Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье, передает корреспондент РИА Новости.
Американский лидер общался с журналистами на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон. На его правой руке был заметен телесного цвета прямоугольный пластырь.
Президент США прибыл во Флориду 25 ноября. Все прошедшие дни он, как сообщал пул Белого дома, ездил на поле для гольфа. По дороге в Белый дом Трамп рассказал журналистам, что ему делали МРТ, не уточнив при этом сроков процедуры и причин обследования.
Американский лидер периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп пошутил, что журналистам не хватает интеллекта
Заголовок открываемого материала