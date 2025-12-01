Трамп предложил концепцию "обратной миграции" из США

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил концепцию "обратной миграции", когда люди покидают Штаты.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на фоне арестов двух уроженцев Афганистана по террористическим статьям 29 ноября подчеркнула, что бывшая администрация во главе с президентом США Джо Байденом обрушила на страну кризис в сфере национальной безопасности, масштаб которого "невозможно переоценить". Газета New York Post со ссылкой на внутренние данные министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов в том же день сообщила, что более 5 тысяч афганских граждан, прибывших в Штаты с 2021 года, были классифицированы американскими силовиками как возможная угроза национальной безопасности.

"Это означает выгнать людей, которые в нашей стране. Я хочу, чтобы они убрались", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, что он подразумевает, когда говорит об "обратной миграции".

Как заявил Трамп, в США много людей, "которых быть не должно".

С изложением своей концепции американский лидер выступил по дороге в Белый дом из Флориды , где он провел длинные выходные.

Новая волна критики на мигрантов обрушилась в США после атаки на нацгвардейцев у Белого дома.

Уроженца Афганистана арестовали накануне атаки на бойцов национальной гвардии у Белого дома из-за угрозы устроить взрыв в техасском городе Форт-Уэрт . В небольшом городе в Техасе к западу от Далласа , среди прочего, расположено одно из двух учреждений минфина, где печатают доллары.

Другой уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении обязанностей нацгвардейцам в нескольких сотнях метрах от Белого дома. Были ранены два человека. Позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.