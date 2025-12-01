Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил, что журналистам не хватает интеллекта
04:47 01.12.2025
Трамп пошутил, что журналистам не хватает интеллекта
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пошутил, что журналистам не хватает интеллекта

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил, что журналисты не смогли бы на его уровне справиться с проверкой умственных способностей.
"Я прошел когнитивный тест блестяще. У меня отличная оценка. Вы не смогли бы так. Вы тоже", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Он сообщил, что проходил МРТ, и исследование точно не касалось работы мозга. Похваставшись высокими результатами он указал пальцем на присутствующих журналисток, усомнившись, что они смогли бы пройти тест так же.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью
11 ноября, 23:57
 
