Трамп объяснил "закрытие" неба над Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил недружелюбием Венесуэлы свое предупреждение, что воздушное пространство над боливарианской республикой следует считать закрытым.

По словам американского лидера, Венесуэла якобы присылает людей в США из тюрем и банд, "которые потом создают проблемы".