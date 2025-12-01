Рейтинг@Mail.ru
01:48 01.12.2025
Трамп объяснил "закрытие" неба над Венесуэлой
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро, оон, международная организация гражданской авиации, nbc
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН, Международная организация гражданской авиации, NBC
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил недружелюбием Венесуэлы свое предупреждение, что воздушное пространство над боливарианской республикой следует считать закрытым.
Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро по телефону
01:14
"Потому что мы считаем Венесуэлу не очень дружелюбной страной", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон.
По словам американского лидера, Венесуэла якобы присылает людей в США из тюрем и банд, "которые потом создают проблемы".
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Венесуэле рассказали, что значит заявление США о закрытии неба
Вчера, 23:37
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампНиколас МадуроООНМеждународная организация гражданской авиацииNBC
 
 
