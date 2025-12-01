Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался устанавливать дедлайн для России по завершению конфликта
01:33 01.12.2025 (обновлено: 01:51 01.12.2025)
Трамп отказался устанавливать дедлайн для России по завершению конфликта
Трамп отказался устанавливать дедлайн для России по завершению конфликта - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп отказался устанавливать дедлайн для России по завершению конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению украинского конфликта, и назвал коррупцию в... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
стив уиткофф
марко рубио
вооруженные силы украины
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио, вооруженные силы украины, евросоюз, запорожская аэс
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Запорожская АЭС

Трамп отказался устанавливать дедлайн для России по завершению конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению украинского конфликта, и назвал коррупцию в Киеве проблемой на переговорах.
«
"У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда война будет закончена", — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: на переговорах во Флориде не решили вопрос гарантий безопасности Киеву
01:17
Он назвал коррупцию проблемой для Киева в переговорах.
"Ситуация с коррупцией... она не помогает", — сказал хозяин Белого дома журналистам.
В то же время Трамп заявил, что делегации США и Украины на переговорах во Флориде поладили и "очень хорошо продвигаются".
«
"Есть хороший шанс на заключение сделки".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Президент США Также подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф планирует встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Он подчеркнул, что не намерен устанавливать для России дедлайн по завершению украинского конфликта.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Рубио извинился перед украинской делегацией
Вчера, 21:49
При этом глава Белого дома заявил, что украинское урегулирование не особо касается США, но он хотел бы "спасти много душ".

Переговоры во Флориде

В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что "работы впереди еще много".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.
Ранее в воскресенье издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на источник в Белом доме, что переговоры во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США
Вчера, 20:14
В свою очередь, портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного собеседника, сообщил что Штаты хотят достичь согласия с украинской стороной по этим вопросам уже на сегодняшней встрече. Как утверждается в публикации, представители Украины знают, чего от них ожидает Вашингтон.
По данным портала, ожидается, что Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Трамп отправился играть в гольф в день переговоров делегаций США и Украины
Вчера, 18:57
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Американский флаг перед Белым домом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
США хотят договориться с Украиной по территориям и гарантиям, пишет Axios
Вчера, 18:01
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампСтив УиткоффМарко РубиоВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭС
 
 
