Трамп отказался устанавливать дедлайн для России по завершению конфликта

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению украинского конфликта, и назвал коррупцию в Киеве проблемой на переговорах.

« "У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда война будет закончена", — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Он назвал коррупцию проблемой для Киева в переговорах.

"Ситуация с коррупцией... она не помогает", — сказал хозяин Белого дома журналистам.

В то же время Трамп заявил, что делегации США Украины на переговорах во Флориде поладили и "очень хорошо продвигаются".

« "Есть хороший шанс на заключение сделки". Дональд Трамп президент США президент США

Президент США Также подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф планирует встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Он подчеркнул, что не намерен устанавливать для России дедлайн по завершению украинского конфликта.

При этом глава Белого дома заявил, что украинское урегулирование не особо касается США, но он хотел бы "спасти много душ".

Переговоры во Флориде

В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что "работы впереди еще много".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров , возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.

Ранее в воскресенье издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на источник в Белом доме, что переговоры во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы.

В свою очередь, портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного собеседника, сообщил что Штаты хотят достичь согласия с украинской стороной по этим вопросам уже на сегодняшней встрече. Как утверждается в публикации, представители Украины знают, чего от них ожидает Вашингтон.

По данным портала, ожидается, что Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил Путин, Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС , то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ , а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.