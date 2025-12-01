https://ria.ru/20251201/tramp-2058815812.html
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T01:29:00+03:00
2025-12-01T01:29:00+03:00
2025-12-01T01:36:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048998907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6222a87613d60c1d181584644be71744.jpg
https://ria.ru/20251201/tramp-2058815687.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048998907_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_4b1647927cdc027c70edd9ea7ce407c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта
Трамп не будет устанавливать для РФ дедлайн по завершению конфликта на Украине