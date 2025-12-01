Рейтинг@Mail.ru
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта
01:29 01.12.2025
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине.
2025
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине.
Во время общения с журналистами американского лидера спросили, намерен ли он установить для России какой-либо крайний срок в вопросе завершения конфликта.
"У меня нет дедлайна. Мой дедлайн - это когда война будет закончена", - ответил Трамп.
