https://ria.ru/20251201/tramp-2058815687.html
Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп
Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп - РИА Новости, 01.12.2025
Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп
Украинское урегулирование не особо касается США, признал американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T01:27:00+03:00
2025-12-01T01:27:00+03:00
2025-12-01T01:27:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_e1c09b99c7b6acca3e1d00eb5cccfccc.jpg
https://ria.ru/20251201/tramp-2058815568.html
сша
вашингтон (штат)
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aaaf4937a3aa82dae2f0166c686cb097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп
Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп
Трамп: украинское урегулирование не особо касается США