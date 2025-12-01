Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро по телефону
01:14 01.12.2025
Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро по телефону
Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро по телефону - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро по телефону
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро по телефону. РИА Новости, 01.12.2025
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
марко рубио
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Марко Рубио
Трамп подтвердил, что разговаривал с Мадуро по телефону

Трамп разговаривал с Мадуро по телефону

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро по телефону.
"Не хочу вдаваться в подробности, но ответ "да", - сказал Трамп на борту президентского самолета на соответствующий вопрос.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро
Вчера, 22:14
Президент США не стал давать характеристику разговору.
О телефонном разговоре ранее сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванные источники. Собеседники издания рассказали, что обсуждение состоялось в конце позапрошлой недели и проходило при участии госсекретаря США Марко Рубио.
Разговор якобы состоялся за несколько дней до вступления в силу решения госдепа о признании "иностранной террористической организацией" картеля Cartel de los Soles ("Картеля солнц"), который связывают с Мадуро, утверждают американские СМИ.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мадуро хочет устроить США второй Вьетнам в случае вторжения, пишет Reuters
Вчера, 15:27
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроМарко Рубио
 
 
