Трамп опроверг информацию о готовящемся ударе США по Венесуэле
Трамп опроверг информацию о готовящемся ударе США по Венесуэле - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп опроверг информацию о готовящемся ударе США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждение, что своим предостережением о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой намекал на готовящийся удар.
2025-12-01T01:12:00+03:00
2025-12-01T01:12:00+03:00
2025-12-01T01:39:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
сша
венесуэла
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждение, что своим предостережением о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой намекал на готовящийся удар.
Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
"Не надо это никак трактовать", - сказал Трамп
на борту президентского самолета, отвечая на соответствующий вопрос.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.