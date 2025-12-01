ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что коррупция - проблема для Украины в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
https://ria.ru/20251201/tramp-2058813773.html
Трамп назвал коррупцию проблемой Украины в переговорах
Трамп назвал коррупцию проблемой Украины в переговорах - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп назвал коррупцию проблемой Украины в переговорах
Президент США Дональд Трамп считает, что коррупция - проблема для Украины в переговорах по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T01:02:00+03:00
2025-12-01T01:02:00+03:00
2025-12-01T01:02:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251201/tramp-2058813656.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп назвал коррупцию проблемой Украины в переговорах
Трамп: коррупция является проблемой Украины в переговорах по урегулированию
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото