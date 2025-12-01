Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил, что Уиткофф "на неделе" планирует встретиться с Путиным
01:01 01.12.2025 (обновлено: 01:41 01.12.2025)
Трамп подтвердил, что Уиткофф "на неделе" планирует встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф планирует встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. РИА Новости, 01.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп подтвердил, что Уиткофф "на неделе" планирует встретиться с Путиным

Трамп: Уиткофф на неделе планирует встретиться с Путиным

Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф планирует встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни.
"Когда-то на неделе", - заявил Трамп на борту президентского самолета на соответствующий вопрос.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп назвал коррупцию проблемой Украины в переговорах
01:02
Уиткофф в воскресенье принимал участие в переговорах делегаций США и Украины во Флориде.
Кремль ранее подтвердил, что президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет в Москве спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп заявил, что делегации США и Украины на переговорах поладили
00:46
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: Уиткофф отправится в Москву на переговоры с Путиным 1 декабря
00:50
 
В миреСШАДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
