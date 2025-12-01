Рейтинг@Mail.ru
00:56 01.12.2025 (обновлено: 01:42 01.12.2025)
Делегации США и Украины поладили на переговорах во Флориде, заявил Трамп
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Делегации США и Украины на переговорах во Флориде поладили, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они поладили. И они очень хорошо продвигаются", – сказал он журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп не стал устанавливать России дедлайн по завершению конфликта
01:29
"Мы хотим остановить гибель людей", – добавил президент США.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине
01:25
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Трамп отправился играть в гольф в день переговоров делегаций США и Украины
Вчера, 18:57
 
