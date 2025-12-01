Рейтинг@Mail.ru
Названы самые подорожавшие товары в ноябре - РИА Новости, 01.12.2025
04:51 01.12.2025
Названы самые подорожавшие товары в ноябре
Названы самые подорожавшие товары в ноябре - РИА Новости, 01.12.2025
Названы самые подорожавшие товары в ноябре
Самыми подорожавшими товарами в мире в ноябре стали газ в США и литий, а самым подешевевшим второй месяц подряд становится апельсиновый сок, следует из данных... РИА Новости, 01.12.2025
экономика
Экономика
Названы самые подорожавшие товары в ноябре

Газ в США и литий стали самыми подорожавшими товарами в мире в ноябре

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самыми подорожавшими товарами в мире в ноябре стали газ в США и литий, а самым подешевевшим второй месяц подряд становится апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, газ на американском рынке в конце осени подорожал сразу на 44%, хотя на двух других крупных рынках, британском и европейском, наоборот, показал заметный спад - на 10,6% и 8,5% соответственно. При этом только еще два вида топлива прибавили в цене в ноябре - это уголь (5,2%) и нафта на американском рынке (0,4%).
Акция протеста против реализации проекта по добыче лития концерна Rio Tinto на западе Сербии перед зданием государственного телевидения в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Сербии заморозили проект по добыче лития, вызвавший массовые протесты
13 ноября, 16:39
Самым подорожавшим металлом в прошлом месяце стал литий - его стоимость подскочила на 18,5% в месячном выражении. При этом несильно отстало серебро, которое за ноябрь подорожало на 18,1%. Среди металлов также значительно выросло золото - на 6,8%.
Наиболее заметно среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожал сахар - на 5,5% на американской бирже и на 4,5% на лондонской. Соя стала стоить за ноябрь на 3,9% больше, а масло из нее - на 3,2%.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в ноябре второй месяц подряд становится апельсиновый сок - цены на него упали на 15,4% за прошлый месяц. В тройку также входят газ в Британии и какао-бобы, которые подешевели на 8,7% на лондонской бирже и на 8,2% на американской.
Купюра долларов США - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Назван самый подорожавший в октябре в мире товар
1 ноября, 06:04
 
