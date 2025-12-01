СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский направил в США на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины и экс-министра обороны Рустема Умерова, замешанного в коррупционном скандале, пишет The Telegraph.
«
"Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации", — говорится в публикации.
НАБУ 26 ноября допросило Умерова по делу о коррупции, в котором фигурирует соратник Зеленского Тимур Миндич.
Переговоры во Флориде
В понедельник CNN со ссылкой на источник передавал, что переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам. По его словам, участники встречи затронули самые проблематичные пункты плана по урегулированию, в том числе вопросы членства в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к альянсу через договоренности, которые будет необходимо согласовывать непосредственно членам НАТО и Москве.