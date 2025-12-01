Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 01.12.2025 (обновлено: 11:10 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/telegraph-2058856490.html
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США
Владимир Зеленский направил в США на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины и экс-министра обороны Рустема Умерова, замешанного в... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:06:00+03:00
2025-12-01T11:10:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
рустем умеров
флорида
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2058836546.html
https://ria.ru/20251201/zelenskiy-2058845380.html
украина
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, рустем умеров, флорида, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), нато, дело миндича
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Флорида, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), НАТО, Дело Миндича
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США

Telegraph: Зеленский направил в США Умерова, замешанного в скандале НАБУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский направил в США на переговоры секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины и экс-министра обороны Рустема Умерова, замешанного в коррупционном скандале, пишет The Telegraph.
«
"Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в тот же коррупционный скандал, который привел к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации", — говорится в публикации.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:42
НАБУ 26 ноября допросило Умерова по делу о коррупции, в котором фигурирует соратник Зеленского Тимур Миндич.

Переговоры во Флориде

В понедельник CNN со ссылкой на источник передавал, что переговоры представителей США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам. По его словам, участники встречи затронули самые проблематичные пункты плана по урегулированию, в том числе вопросы членства в НАТО и территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к альянсу через договоренности, которые будет необходимо согласовывать непосредственно членам НАТО и Москве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за дерзкой выходки против России
Вчера, 09:27
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровФлоридаАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)НАТОДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала