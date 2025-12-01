Опрос: более половины японцев одобряют высказывания Такаити о Тайване

ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Более половины японцев считают высказывания премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване уместными, свидетельствуют результаты совместного опроса деловой газеты " Более половины японцев считают высказывания премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване уместными, свидетельствуют результаты совместного опроса деловой газеты " Никкэй " и телекомпании TV Tokyo Corporation.

Уместными высказывания Такаити о том, что в случае применения вооруженной силы вокруг Тайваня Япония может оказаться в состоянии экзистенциального кризиса, посчитали 55% опрошенных. Такой ответ премьера подразумевает использование права на коллективную самооборону, что вызвало возмущение Китая . Нецелесообразными и неуместными эти высказывания считают 30% опрошенных.

Опрос проводился 28-30 ноября среди 1006 человек старше 18 лет по телефону. Погрешность не сообщается.

Токио и Пекин переживают период охлаждения в отношениях после высказываний Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы", можно будет расценивать как "экзистенциальный кризис".

В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X написал: "ничего не остается, как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.

В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.

Министерство образования и министерство культуры и туризма Китая 16 ноября призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.