05:31 01.12.2025
Опрос: более половины японцев одобряют высказывания Такаити о Тайване
Опрос: более половины японцев одобряют высказывания Такаити о Тайване
Опрос: более половины японцев одобряют высказывания Такаити о Тайване

ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Более половины японцев считают высказывания премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване уместными, свидетельствуют результаты совместного опроса деловой газеты "Никкэй" и телекомпании TV Tokyo Corporation.
Уместными высказывания Такаити о том, что в случае применения вооруженной силы вокруг Тайваня Япония может оказаться в состоянии экзистенциального кризиса, посчитали 55% опрошенных. Такой ответ премьера подразумевает использование права на коллективную самооборону, что вызвало возмущение Китая. Нецелесообразными и неуместными эти высказывания считают 30% опрошенных.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МИД КНР назвал планы Японии разместить ракеты вблизи Тайваня провокацией
24 ноября, 11:13
Опрос проводился 28-30 ноября среди 1006 человек старше 18 лет по телефону. Погрешность не сообщается.
Токио и Пекин переживают период охлаждения в отношениях после высказываний Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы", можно будет расценивать как "экзистенциальный кризис".
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X написал: "ничего не остается, как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
14 ноября, 15:56
В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.
Министерство образования и министерство культуры и туризма Китая 16 ноября призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Китай выразил протест из-за заявлений Японии в отношении Тайваня
10 ноября, 14:19
 
