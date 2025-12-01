Команда танкера, поврежденного у берегов Сенегала, состоит из 22 человек

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Команда танкера Mersin, поврежденного неизвестными у берегов Сенегала, состоит из 22 человек, в основном граждан Турции, рассказали РИА Новости в администрации сенегальского автономного порта Дакар.
"Команда судна находится во вполне обнадеживающем положении, все 22 ее члена живы и здоровы. В ночь инцидента она в полном составе была оперативно эвакуирована силами автономного порта Дакар. Что касается гражданства спасенных, практически все они являются гражданами Турции. В настоящее время они находятся на берегу, где им оказывается помощь в соответствии с международными протоколами", - сообщил собеседник агентства.
Четыре взрыва прогремели в ночь на 28 ноября возле танкера Mersin у берегов Сенегала, после этого вода начала поступать в машинное отделение, заявили ранее РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.
В результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Судно стабильно, не представляет никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам.
По информации портовых властей Сенегала, инцидент с танкером Mersin произошел в ночь с 27 на 28 ноября в акватории у порта Дакар. В результате инцидента судно получило пробоины в машинном отделении, которое заполнилось водой. Властям пока удается поддерживать судно на плаву и не допускать разлива топлива.
В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
В понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.