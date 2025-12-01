Команда танкера, поврежденного у берегов Сенегала, состоит из 22 человек

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Команда танкера Mersin, поврежденного неизвестными у берегов Сенегала, состоит из 22 человек, в основном граждан Турции, рассказали РИА Новости в администрации сенегальского автономного порта Дакар.

В результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Судно стабильно, не представляет никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам.

По информации портовых властей Сенегала, инцидент с танкером Mersin произошел в ночь с 27 на 28 ноября в акватории у порта Дакар. В результате инцидента судно получило пробоины в машинном отделении, которое заполнилось водой. Властям пока удается поддерживать судно на плаву и не допускать разлива топлива.