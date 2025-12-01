Рейтинг@Mail.ru
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск, заявил Герасимов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 01.12.2025
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск, заявил Герасимов
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск, заявил Герасимов
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск в Запорожской области, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 01.12.2025
россия, запорожская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск, заявил Герасимов

Герасимов: войска группировки "Днепр" окружили Степногорск в Запорожской области

Бойцы ждут, пока пролетит вражеский беспилотник
Бойцы ждут, пока пролетит вражеский беспилотник
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы ждут, пока пролетит вражеский беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск в Запорожской области, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Войска группировки "Днепр" наступают на Запорожском направлении. Окружен населенный пункт Степногорск. Ведутся боевые действия за завладение Приморским", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Запорожская область
Валерий Герасимов
Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала