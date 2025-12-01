https://ria.ru/20251201/svo-2059066560.html
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск, заявил Герасимов
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск, заявил Герасимов - РИА Новости, 01.12.2025
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск, заявил Герасимов
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск в Запорожской области, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:59:00+03:00
2025-12-01T23:59:00+03:00
2025-12-01T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
валерий герасимов
владимир путин
россия
запорожская область
Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск, заявил Герасимов
Герасимов: войска группировки "Днепр" окружили Степногорск в Запорожской области