https://ria.ru/20251201/svo-2059065423.html
В Константиновке под контроль России перешли треть зданий, заявил Герасимов
В Константиновке под контроль России перешли треть зданий, заявил Герасимов - РИА Новости, 01.12.2025
В Константиновке под контроль России перешли треть зданий, заявил Герасимов
Всего под контроль ВС РФ перешли более 30% зданий в Константиновке, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:56:00+03:00
2025-12-01T23:56:00+03:00
2025-12-01T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
россия
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056450882_0:0:1651:928_1920x0_80_0_0_adb13d41874da00b610182ce7a55c1f4.jpg
константиновка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056450882_96:0:1408:984_1920x0_80_0_0_dc870b4b636f51c5a1d10b3714e938c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
В Константиновке под контроль России перешли треть зданий, заявил Герасимов
Герасимов: в Константиновке под контроль России перешли более 30% зданий